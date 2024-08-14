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Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

14 августа 2024, 05:00
Фото: 1MI
В столице Башкирии 14 августа продолжает подниматься уровень реки Белой, следует из данных регионального управления Гидрометцентра.

Так, в районе Монумента Дружбы водоём достиг отметки в 2,3 м. За последние сутки в реке добавилось 0,13 м воды. Отметим, что выход на пойму реки Белой составляет 6 м.

Между тем в микрорайоне Шакша уровень реки Уфы снизился на 0,23 м и сейчас составляет 2,97 м. Выход на пойму — 8,3 м.

Как сообщили Mkset в Управлении гражданской защиты города, все затопленные дороги в черте Уфы освободились от воды. На данный момент особых ситуаций, которые было бы необходимо держать на контроле спасателям, не наблюдается.

В Башкирии затопило пещеру с древними рисунками
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Бурзянском районе Башкортостана затопило вход в пещеру Шульган-Таш. Вода заливает дорогу в Капову пещеру уже второй раз за лето 2024 года.

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