Потоп в Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Так, в районе Монумента Дружбы водоём достиг отметки в 2,3 м. За последние сутки в реке добавилось 0,13 м воды. Отметим, что выход на пойму реки Белой составляет 6 м.
Между тем в микрорайоне Шакша уровень реки Уфы снизился на 0,23 м и сейчас составляет 2,97 м. Выход на пойму — 8,3 м.
Как сообщили Mkset в Управлении гражданской защиты города, все затопленные дороги в черте Уфы освободились от воды. На данный момент особых ситуаций, которые было бы необходимо держать на контроле спасателям, не наблюдается.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Бурзянском районе Башкортостана затопило вход в пещеру Шульган-Таш. Вода заливает дорогу в Капову пещеру уже второй раз за лето 2024 года.