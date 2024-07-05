В Уфе на пляжах составили 11 протоколов на купающихся

Администрация Ленинского района Уфы отчиталась по борьбе с купанием в нелегальных местах и по пресечению купания в городских во время запрета на это. Всего с начала купального сезона, то есть с 1 июня 2024 года, чиновники и полиция провели 154 рейда. Профилактикой охватили почти 1 300 человек, треть из которых — дети. В ходе рейдов на 11 нарушителей оформили протоколы.