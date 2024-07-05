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В Уфе на пляжах составили 11 протоколов на купающихся

В Уфе на пляжах составили 11 протоколов на купающихся

5 июля 2024, 08:40
Фото: Ленинский район Уфы Республики Башкортостан
Смотреть можно — плавать нельзя: чиновники провели рейды в летних зонах отдыха и призвали нарушителей к ответу перед законом, сообщает администрация Ленинского района Уфы.

Администрация Ленинского района Уфы отчиталась по борьбе с купанием в нелегальных местах и по пресечению купания в городских во время запрета на это. Всего с начала купального сезона, то есть с 1 июня 2024 года, чиновники и полиция провели 154 рейда. Профилактикой охватили почти 1 300 человек, треть из которых — дети. В ходе рейдов на 11 нарушителей оформили протоколы.

Напомним, в четверг, 4 июля, на пляже «Солнечный» участники рейда едва ли не вытаскивали купальщиков из воды реки Уфы, чтобы выписать им штраф. Причина — запрет на купание в реках в городе из-за подъема уровня воды. Его ввели 2 июля. Тем временем столбики термометров в городе уверенно ползут в сторону отметки +35.

Заметим, что такое нарушение подпадает под ст. 13.12 КоАП Башкирии. За купание в неположенных местах можно получить штраф до ₽4 000, сообщает администрация Дюртюлинского района РБ.

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