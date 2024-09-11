В Уфе перекроют Шакшинский мост

Posted 11 сентября, 17:14
Published 11 сентября, 17:14
Modified 11 сентября, 19:15
Updated 11 сентября, 19:15
В рамках капитального ремонта Шакшинского моста путепровод будет перекрыт. Впрочем, в этот раз — всего на один час. Вводятся ограничения в четверг, 12 сентября, с 13:00 до 14:00. Власти города объяснили это проведением геодезических работ.
Проехать по мосту не получится в обе стороны. Одну полосу оставят лишь для машин экстренных служб.
Напомним, летом 2024 года Шашкинский мост закрывали почти на две недели. По мнению уфимцев, город оказался к такому совершенно не готов — ограничения вызвали на дорогах башкирской столицы настоящий коллапс.