В Уфе перекроют Шакшинский мост

В рамках капитального ремонта Шакшинского моста путепровод будет перекрыт. Впрочем, в этот раз — всего на один час. Вводятся ограничения в четверг, 12 сентября, с 13:00 до 14:00. Власти города объяснили это проведением геодезических работ.