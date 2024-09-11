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Posted 11 сентября, 17:14

Published 11 сентября, 17:14

Modified 11 сентября, 19:15

Updated 11 сентября, 19:15

В Уфе перекроют Шакшинский мост

В Уфе перекроют Шакшинский мост

11 сентября 2024, 17:14
Фото: Администрация Уфы
Сюжет
Башкирия
Движение по многострадальной переправе через реку Уфу в столице Башкирии в очередной раз ограничат, следует из сообщения городской администрации в среду, 11 сентября.

В рамках капитального ремонта Шакшинского моста путепровод будет перекрыт. Впрочем, в этот раз — всего на один час. Вводятся ограничения в четверг, 12 сентября, с 13:00 до 14:00. Власти города объяснили это проведением геодезических работ.

Проехать по мосту не получится в обе стороны. Одну полосу оставят лишь для машин экстренных служб.

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Напомним, летом 2024 года Шашкинский мост закрывали почти на две недели. По мнению уфимцев, город оказался к такому совершенно не готов — ограничения вызвали на дорогах башкирской столицы настоящий коллапс.

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