Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По состоянию на вечер 31 июля, на контроле находятся 6 ситуаций в 5 муниципальных образованиях. Остаются подтопленными 8 придомовых территорий в Белорецком районе, 3 автодороги в Караидельском, Стерлитамакском районах и в городе Стерлитамак. Подтопленных домов нет.
Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается на реке Уфа:
• в районе села Старые Карашиды Иглинского района (+147 см);
• в селе Ахлыстино Благовещенского района (+145 см);
• в районе деревни Укман Благовещенского района (+143 см);
• в районе Шакши г. Уфа (+145 см).
В то же время, уровень воды снизился на реке Белая в селе Тирлян Белорецкого района на 36 см, на реке Белая в г. Мелеуз Мелеузовского района на 35 см.
Как сообщают в ведомстве, ситуация находится под контролем. Госкомитет РБ по ЧС призывает жителей и гостей Республики воздержаться от походов в горную местность, а также быть предельно внимательными при нахождении вблизи водных объектов.