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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:21

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

31 июля 2024, 13:19
Фото: 1MI
Ситуация с дождевым паводком в Башкирии остается напряженной, уровень воды на реке Уфа продолжает расти, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По состоянию на вечер 31 июля, на контроле находятся 6 ситуаций в 5 муниципальных образованиях. Остаются подтопленными 8 придомовых территорий в Белорецком районе, 3 автодороги в Караидельском, Стерлитамакском районах и в городе Стерлитамак. Подтопленных домов нет.

Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается на реке Уфа:

• в районе села Старые Карашиды Иглинского района (+147 см);

• в селе Ахлыстино Благовещенского района (+145 см);

• в районе деревни Укман Благовещенского района (+143 см);

• в районе Шакши г. Уфа (+145 см).

В то же время, уровень воды снизился на реке Белая в селе Тирлян Белорецкого района на 36 см, на реке Белая в г. Мелеуз Мелеузовского района на 35 см.

Как сообщают в ведомстве, ситуация находится под контролем. Госкомитет РБ по ЧС призывает жителей и гостей Республики воздержаться от походов в горную местность, а также быть предельно внимательными при нахождении вблизи водных объектов.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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