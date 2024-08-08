Потоп в Башкирии — последние новости

Общая картина по другим населенным пунктам выглядит следующим образом: уровень воды на реке Уфа снизился также в селе Красный Ключ (48 см), Старые Карашиды (66 см) и деревне Яман-Порт (52 см). На реке Белая наблюдается аналогичная тенденция: снижение уровня воды зафиксировано в городах Салават и Ишимбай на 32 и 30 см соответственно.