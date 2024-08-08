Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Согласно последним данным на 8 августа, вода в реке Белая в городе Бирск поднялась на 6 см и сейчас составляет 414 см. Но уровень воды на реке Уфа продолжает снижаться: село Ахлыстино (-45 см), деревня Укман (- 56 см).
Общая картина по другим населенным пунктам выглядит следующим образом: уровень воды на реке Уфа снизился также в селе Красный Ключ (48 см), Старые Карашиды (66 см) и деревне Яман-Порт (52 см). На реке Белая наблюдается аналогичная тенденция: снижение уровня воды зафиксировано в городах Салават и Ишимбай на 32 и 30 см соответственно.
Таким образом, хотя дожди могут вызывать определённые неудобства и локальные проблемы, общее состояние рек стабильно, сообщают специалисты.
Помимо этого, специалисты продолжают мониторинг водохранилищ республики для обеспечения безопасности населения. Работа ведется круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на любые изменения ситуации.