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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

8 августа 2024, 07:08
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Дождевой паводок в Башкортостане остаётся под пристальным вниманием специалистов, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Согласно последним данным на 8 августа, вода в реке Белая в городе Бирск поднялась на 6 см и сейчас составляет 414 см. Но уровень воды на реке Уфа продолжает снижаться: село Ахлыстино (-45 см), деревня Укман (- 56 см).

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Общая картина по другим населенным пунктам выглядит следующим образом: уровень воды на реке Уфа снизился также в селе Красный Ключ (48 см), Старые Карашиды (66 см) и деревне Яман-Порт (52 см). На реке Белая наблюдается аналогичная тенденция: снижение уровня воды зафиксировано в городах Салават и Ишимбай на 32 и 30 см соответственно.

Таким образом, хотя дожди могут вызывать определённые неудобства и локальные проблемы, общее состояние рек стабильно, сообщают специалисты.

Помимо этого, специалисты продолжают мониторинг водохранилищ республики для обеспечения безопасности населения. Работа ведется круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на любые изменения ситуации.

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