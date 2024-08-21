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Published Сегодня, 04:39

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Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости

Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости

21 августа 2024, 04:39
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Уровни рек в регионе продолжают стремительно подниматься, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что к 21 августа в Иглинском районе зафиксировали серьёзное повышение уровня воды в реке Сим — сразу на двух участках. Так, в районе деревни Пятилетка динамика составила 0,45 см, в Глуховке — 0,43 м.

В столице Башкирии у Монумента Дружбы тем временем на 0,24 м поднялась река Белая. Между тем в микрорайоне Шакша продолжает падать уровень реки Уфы. За сутки он снизился на 0,2 м.

Дорога к садам в Дёмском районе Уфы остаётся затопленной, спасатели контролируют ситуацию. По состоянию на 21 августа затопленный участок достиг протяжённости в 400 м, глубина же составляла 1,37 м.

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Ранее в реке Белой у одной из бань Белорецка нашли бездыханное тело утонувшего мужчины.

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