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В Уфе объявили эвакуацию

В Уфе объявили эвакуацию

4 июля 2024, 11:37
Фото: 1MI
Городские службы зафиксировали подъем воды и обратились к дачникам и жителям СНТ, сообщает городское управление гражданской защиты.

Из-за повышения уровня воды в реке Уфе в четверг, 4 июля, ожидается перелив дороги. Она связывает региональный центр Башкирии и целую серию некоммерческих садовых товариществ. Это «Зелёный мыс», «Гипроводхоз», «Дорожник», «Дубки», «Журналист», «Красный сад», «Маяк», «Октябрь-5», «Рассвет», «Труд», «Уфимка», «Ягодка», «Березка-4». Все они расположены в Кировском районе Уфы.

— Садоводам перечисленных некоммерческих товариществ необходимо в ближайшее время покинуть территорию товарищества, — обращаются к дачникам и жителям СНТ спасатели Уфы. — Тем, кто планирует поездку в сад, отложить её до улучшения обстановки.

Напомним, ранее городские власти запретили купание в реках в Уфе из-за подъема уровня воды. Купание запрещено даже в легальных местах отдыха. Нарушителей в четверг, 4 июля, буквально вылавливали из воды и составляли на них протоколы.

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#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Эвакуация#СНТ#Кировский район#Гражданская защита#Река Уфа#Поводья#Перелив#Дачники#Журналист
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