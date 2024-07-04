В Уфе объявили эвакуацию

— Садоводам перечисленных некоммерческих товариществ необходимо в ближайшее время покинуть территорию товарищества, — обращаются к дачникам и жителям СНТ спасатели Уфы. — Тем, кто планирует поездку в сад, отложить её до улучшения обстановки.