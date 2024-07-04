В Уфе объявили эвакуацию

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Из-за повышения уровня воды в реке Уфе в четверг, 4 июля, ожидается перелив дороги. Она связывает региональный центр Башкирии и целую серию некоммерческих садовых товариществ. Это «Зелёный мыс», «Гипроводхоз», «Дорожник», «Дубки», «Журналист», «Красный сад», «Маяк», «Октябрь-5», «Рассвет», «Труд», «Уфимка», «Ягодка», «Березка-4». Все они расположены в Кировском районе Уфы.
— Садоводам перечисленных некоммерческих товариществ необходимо в ближайшее время покинуть территорию товарищества, — обращаются к дачникам и жителям СНТ спасатели Уфы. — Тем, кто планирует поездку в сад, отложить её до улучшения обстановки.
Напомним, ранее городские власти запретили купание в реках в Уфе из-за подъема уровня воды. Купание запрещено даже в легальных местах отдыха. Нарушителей в четверг, 4 июля, буквально вылавливали из воды и составляли на них протоколы.