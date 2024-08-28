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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

28 августа 2024, 04:45
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
По состоянию на утро среды, 28 августа, уровень воды на реке Уфе стремительно растет, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

В последние сутки максимальные подъемы уровня воды зафиксированы на реке Уфа, где наблюдаются тревожные изменения в нескольких населенных пунктах. В деревне Укман Благовещенского района уровень воды поднялся на 0,51 метра и составляет сейчас 3,59 метра. При этом критическая отметка выхода реки на пойму 7,56 метра.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В селе Ахлыстино, также расположенном в Благовещенском районе, ситуация не менее серьезная. За сутки уровень воды увеличился на 0,44 метра и достиг отметки 3,77 метра. Выход реки на пойму здесь составляет 8,01 метра. Эксперты предупреждают о вероятных последствиях для сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры.

— Мониторинг водохранилищ Республики продолжается в усиленном режиме, — сообщают в ведомстве.
Фото: УГЗ Уфы
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Так же за последние сутки протяжённость затопленной дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Дёмском районе Уфы, сократилась до 100 метров, а уровень затопления составил до 50 сантиметров.

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