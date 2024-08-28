Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

В селе Ахлыстино, также расположенном в Благовещенском районе, ситуация не менее серьезная. За сутки уровень воды увеличился на 0,44 метра и достиг отметки 3,77 метра. Выход реки на пойму здесь составляет 8,01 метра. Эксперты предупреждают о вероятных последствиях для сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры.