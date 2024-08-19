Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

По данным спасателей на 19 августа, сильнее всего за последние сутки поднялась река Уфа. Так, в селе Ахлыстино уровень воды в ней вырос на 0,76 м. В деревне Укман — на 0,72 м, а в селе Старые Карашиды — на 0,48 м. Информация Башгидрометцентра также гласит, что в столице Башкирии река поднялась на 0,33 м.