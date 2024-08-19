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Published Сегодня, 04:42

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Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

19 августа 2024, 04:42
Фото: ГК РБ по ЧС
Актуальные данные об уровнях реки опубликовал башкортостанский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей на 19 августа, сильнее всего за последние сутки поднялась река Уфа. Так, в селе Ахлыстино уровень воды в ней вырос на 0,76 м. В деревне Укман — на 0,72 м, а в селе Старые Карашиды — на 0,48 м. Информация Башгидрометцентра также гласит, что в столице Башкирии река поднялась на 0,33 м.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, спасатели продолжают следить за ситуацией в Дёмском районе — там вода залила дороги к садовым товариществам «Казарес» и «Альбатрос». Глубина огромной лужи составляет уже 0,5 м, протяжённость — 200 м.

UPD: по последним данным УГЗ Уфы на к 12:00 понедельника, 19 августа, протяжённость перелива дороги к СНТ «Казарез» и «Альбатрос» увеличилась до 250 м, глубина — 70 см.

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