Власти Уфы забрали из разработки три квартала

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Три проекта межевания отменила мэрия Уфы в черте столицы Башкирии. Так, в документах за подписью сити-менеджера говорится о сворачивании межевания квартала между улицей Пугачёва, а также реками Белой и Уфой — его взяли в разработку ещё в феврале 2017 года.
Аналогичные решения приняли по кварталу между улицами Гвардейской, Касимовской, Производственной и проектируемой дорогой в Калининском районе, а также по участку, прилегающему к проспекту Салавата Юлаева на отрезке от мостового перехода через р. Белую до улицы Лесотехникума.
Ранее Mkset сообщал о том, что на окраине Уфы собрались строить «ипотечное гетто» на месте пустыря. Речь идёт об участке, примыкающему к Дёмскому шоссе — там намерены возвести множество высотных зданий.