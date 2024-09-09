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Власти Уфы забрали из разработки три квартала

Власти Уфы забрали из разработки три квартала

9 сентября 2024, 16:21
Соответствующий документ подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Три проекта межевания отменила мэрия Уфы в черте столицы Башкирии. Так, в документах за подписью сити-менеджера говорится о сворачивании межевания квартала между улицей Пугачёва, а также реками Белой и Уфой — его взяли в разработку ещё в феврале 2017 года.

Аналогичные решения приняли по кварталу между улицами Гвардейской, Касимовской, Производственной и проектируемой дорогой в Калининском районе, а также по участку, прилегающему к проспекту Салавата Юлаева на отрезке от мостового перехода через р. Белую до улицы Лесотехникума.

Окраина Уфы станет ипотечным гетто
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Ранее Mkset сообщал о том, что на окраине Уфы собрались строить «ипотечное гетто» на месте пустыря. Речь идёт об участке, примыкающему к Дёмскому шоссе — там намерены возвести множество высотных зданий.

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