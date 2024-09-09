Власти Уфы забрали из разработки три квартала

Три проекта межевания отменила мэрия Уфы в черте столицы Башкирии. Так, в документах за подписью сити-менеджера говорится о сворачивании межевания квартала между улицей Пугачёва, а также реками Белой и Уфой — его взяли в разработку ещё в феврале 2017 года.