Мэр Уфы запустил модный тренд

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев продолжил серию утренних велопрогулок по улицам и красотам города. На это раз велосипедный маршрут мэра на заре пролегал через зону отдыха «Уфимское ожерелье». Там Ратмир Мавлиев сделал пару снимков, вызвавших вопросы у его подписчиков в Telegram. Во-первых, аудиторию Ратмира Мавлиева интересует, где именно в «Уфимском ожерелье» расположена специальная табличка для селфи. Во-вторых, местные модники спрашивают, где мэр достал патч для бейсболки с хештэгом «Любимая Уфа». Точных ответов на вопросы подписчиков мэр Уфы пока не дал.