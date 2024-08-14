Щука-богатырь водится в Башкирии

Интересно отметить, что это не единственный случай внушительных уловов в Башкирии. Ранее в реке Уфа неподалеку от набережной в Сипайлово другой местный рыбак поймал щуку весом 13,7 кг. По его словам, она выглядела как огромный крокодил и была такой длины, что превышала рост его семилетнего сына.