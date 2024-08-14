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Щука-богатырь водится в Башкирии

Щука-богатырь водится в Башкирии

14 августа 2024, 05:10
Фото: 1MI
В Абзелиловском районе Башкирии, местный рыбак Азат Гумеров выловил щуку, размер которой впечатляет, сообщает издание «Абзелил».

На озере Атавды, где Азат проводит свои рыболовные дни, его улов стал настоящей сенсацией. Длина щуки составила 1 метр 5 сантиметров, а вес — целых 8 килограммов 550 граммов. Рыбак признается, что борьба с хищником заняла около 15 минут, прежде чем ему удалось одолеть её.

— Ей, скорее всего, лет 20, не меньше», — говорит Азат Рафикович с гордостью в голосе.
Фото: Азата Гумеров

Этот улов стал для него настоящим событием. Хотя он рыбачит с детства, поймать такую огромную щуку ему удалось впервые. По словам мужчины, после успешной ловли рыбу сразу же положили в морозильник.

— Съедим. Я люблю жареную щуку, — делится он своими кулинарными планами.

Интересно отметить, что это не единственный случай внушительных уловов в Башкирии. Ранее в реке Уфа неподалеку от набережной в Сипайлово другой местный рыбак поймал щуку весом 13,7 кг. По его словам, она выглядела как огромный крокодил и была такой длины, что превышала рост его семилетнего сына.

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