Щука-богатырь водится в Башкирии

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
На озере Атавды, где Азат проводит свои рыболовные дни, его улов стал настоящей сенсацией. Длина щуки составила 1 метр 5 сантиметров, а вес — целых 8 килограммов 550 граммов. Рыбак признается, что борьба с хищником заняла около 15 минут, прежде чем ему удалось одолеть её.
— Ей, скорее всего, лет 20, не меньше», — говорит Азат Рафикович с гордостью в голосе.
Этот улов стал для него настоящим событием. Хотя он рыбачит с детства, поймать такую огромную щуку ему удалось впервые. По словам мужчины, после успешной ловли рыбу сразу же положили в морозильник.
— Съедим. Я люблю жареную щуку, — делится он своими кулинарными планами.
Интересно отметить, что это не единственный случай внушительных уловов в Башкирии. Ранее в реке Уфа неподалеку от набережной в Сипайлово другой местный рыбак поймал щуку весом 13,7 кг. По его словам, она выглядела как огромный крокодил и была такой длины, что превышала рост его семилетнего сына.