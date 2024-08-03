Потоп в Уфе — последние новости

Ситуация с дождевым паводком в Уфе остается под контролем. За последние сутки уровень воды в реке Белой увеличился на 21 см и сейчас составляет 316 см. Это вызывает определенные опасения у местных жителей и служб, ответственных за безопасность. Однако как уверяют ведомства уровень воды находится на контроле.