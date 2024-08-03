Потоп в Уфе — последние новости

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Published Сегодня, 08:01
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Ситуация с дождевым паводком в Уфе остается под контролем. За последние сутки уровень воды в реке Белой увеличился на 21 см и сейчас составляет 316 см. Это вызывает определенные опасения у местных жителей и служб, ответственных за безопасность. Однако как уверяют ведомства уровень воды находится на контроле.
В то же время река Уфа демонстрирует положительную динамику: уровень воды понизился на 9 см и сейчас составляет 427 см.
На данный момент новых подтопленных участков в столице не зафиксировано. Тем не менее, Управление гражданской защиты Уфы продолжает следить за переливом дороги на сады «Казарез» и «Альбатрос» в Дёмском районе. Глубина перелива составляет 90 см, а протяженность — 200 м. Специалисты находятся на месте и осуществляют постоянный мониторинг паводковой обстановки.