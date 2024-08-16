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Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

16 августа 2024, 04:41
Фото: УГЗ г. Уфы
В столице Башкирии после отступления воды вновь залило путь к садовым товариществам в черте города, сообщили в Управлении гражданской защиты города.

По данным на пятницу, 16 августа, река Белая в районе мониторинга в черте Уфы поднялась на 0,2 м. Сейчас её уровень составляет 2,55 м, выход на пойму — 6 м. Между тем в микрорайоне Шакша река Уфа, напротив, немного опустилась — на 0,1 м, до 2,2 м. Выход на пойму — 8,3 м.

Потоп в Уфе — последние новости
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Как сообщал Mkset, в четверг, 15 августа, в городе подтопило путь к СНТ «Казарес» и «Альбатрос». Дорогу подтопило ещё с началом периода дождевого паводка, однако некоторое время назад вода оттуда отступила, а спасатели сняли с участка контроль. Теперь же экстренные службы снова дежурят на месте. Согласно последним данным, глубина перелива составляет 0,2 м, протяжённость — 10 м.

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