Потоп в Уфе — последние новости

По данным на пятницу, 16 августа, река Белая в районе мониторинга в черте Уфы поднялась на 0,2 м. Сейчас её уровень составляет 2,55 м, выход на пойму — 6 м. Между тем в микрорайоне Шакша река Уфа, напротив, немного опустилась — на 0,1 м, до 2,2 м. Выход на пойму — 8,3 м.