Шакшинский мост перекрыли в Уфе

Движение по всем полосам окажется закрытым во вторник, 2 июля, с 11:00 до 13:00. По одной полосе оставят лишь для машин скорой помощи, пожарной службы и полицейских. Администрация города дежурно попросила автолюбителей заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.