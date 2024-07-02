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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

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Updated Сегодня, 05:50

Шакшинский мост перекрыли в Уфе

Шакшинский мост перекрыли в Уфе

2 июля 2024, 05:48
Фото: 1MI
На несколько часов городские власти ограничили движение по переправе через реку Уфу, сообщает мэрия башкирской столицы.

Движение по всем полосам окажется закрытым во вторник, 2 июля, с 11:00 до 13:00. По одной полосе оставят лишь для машин скорой помощи, пожарной службы и полицейских. Администрация города дежурно попросила автолюбителей заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.

Напомним, сейчас на Шакшинском мосту проводится масштабный капитальный ремонт. За долгие годы эксплуатации переправа оказалось в совершенно запущенном аварийном состоянии, Шакшинскому мосту потребовалась серьёзная модернизация.

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