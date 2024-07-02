Шакшинский мост перекрыли в Уфе

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Движение по всем полосам окажется закрытым во вторник, 2 июля, с 11:00 до 13:00. По одной полосе оставят лишь для машин скорой помощи, пожарной службы и полицейских. Администрация города дежурно попросила автолюбителей заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.
Напомним, сейчас на Шакшинском мосту проводится масштабный капитальный ремонт. За долгие годы эксплуатации переправа оказалось в совершенно запущенном аварийном состоянии, Шакшинскому мосту потребовалась серьёзная модернизация.