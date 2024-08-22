Шакшинский мост закроют в Уфе

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Мост через реку Уфу, который соединяет микрорайон Шакша с остальной частью города, будет закрыт для водителей 24 августа. Городская администрация уверяет, что вводится ограничение всего на час ранним утром — с 06:00 до 07:00.
Проехать по мосту в это время не получится ни в одну сторону. Одна полоса будет доступна лишь для техники оперативных служб.
Напомним, длительное закрытие шакшинского моста летом 2024 вызвало шквал критики в адрес властей Уфы. Водителям и пассажирам общественного транспорта пришлось претерпеть немало неудобств, особо остро ситуация обстояла в первые дни.