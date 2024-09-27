В Уфе взяли в разработку квартал в Нижегородке

Речь идёт о территории в районе улицы Рижской и Деревенской переправы. Перед началом застройки участка необходимо будет разработать план межевания и планировки — эту задачу поручили ООО «Кайрос». На эту задачу у предприятия будет полтора года. В проекте, в частности, необходимо будет предусмотреть возможность размещения нового снегоплавильного пункта.