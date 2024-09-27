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Posted 27 сентября, 15:57

Published 27 сентября, 15:57

Modified 28 сентября, 10:41

Updated 28 сентября, 10:41

В Уфе взяли в разработку квартал в Нижегородке

В Уфе взяли в разработку квартал в Нижегородке

27 сентября 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Башкирия
Власти башкирской столицы дали добро на проектирование 81,7 га земли вдоль реки Белой, гласит документ администрации города.

Речь идёт о территории в районе улицы Рижской и Деревенской переправы. Перед началом застройки участка необходимо будет разработать план межевания и планировки — эту задачу поручили ООО «Кайрос». На эту задачу у предприятия будет полтора года. В проекте, в частности, необходимо будет предусмотреть возможность размещения нового снегоплавильного пункта.

Согласно данным СПАРК «Интерфакс», уставный капитал компании составляет ₽100 тысяч. Зарегистрировано ООО «Кайрос» было в декабре 2021 года. Предприятием руководит Рим Бакмаев, учредителем указана Халила Абдулманова.

Что построят под Уфой за ₽200 млрд
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Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой собираются застроить 160 га земли — в распоряжение компании-девелопера, которая сможет выиграть аукцион, попадёт территория у посёлка Елкибаево.

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