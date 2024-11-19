Речные трамвайчики запустят в Уфе

Posted 19 ноября, 17:08
Published 19 ноября, 17:08
Modified 19 ноября, 17:10
Updated 19 ноября, 17:10
Соглашение о запуске такого транспорта в регионе обсуждалось с компанией «ВосходЪ. Пассажирский порт». Как указали в Минтрансе Башкирии, пока делегация Республики обсудила лишь гипотетическую возможность выхода компании с флотом катеров на региональный рынок. Полноценно над этот вопрос власти хотят проработать с предприятием в 2025 году.
При этом в ведомстве отметили, что если официального соглашения достичь удастся, прогулочные катера на электротяге могут начать курсировать по реке Белой на территории Башкирии уже в 2026 году.
Гендиректор компании Юрий Куликов, представляя проект, похвастался высокой экологичностью судов и низкими затратами на топливо для них.
Заметим, в 2022 году компания пыталась выйти на башкортостанский рынок с элитным теплоходом — впрочем, круизный тур на нём не вышел за рамки «экспримента». Выяснилось, что уровень воды в реке Белой слишком низок, чтобы по ней могли ходить теплоходы настолько крупных габаритов.
Как сообщал Mkset, в ходе того же форума гендиректор «Росавтодора» упомянул о сроках открытия участка трассы М-12 в Башкирии. Со слов руководителя компании, автодорогу могут запустить уже в 2025 году.