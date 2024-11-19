Речные трамвайчики запустят в Уфе

Соглашение о запуске такого транспорта в регионе обсуждалось с компанией «ВосходЪ. Пассажирский порт». Как указали в Минтрансе Башкирии, пока делегация Республики обсудила лишь гипотетическую возможность выхода компании с флотом катеров на региональный рынок. Полноценно над этот вопрос власти хотят проработать с предприятием в 2025 году.