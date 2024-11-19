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Posted 19 ноября, 17:08

Published 19 ноября, 17:08

Modified 19 ноября, 17:10

Updated 19 ноября, 17:10

Речные трамвайчики запустят в Уфе

Речные трамвайчики запустят в Уфе

19 ноября 2024, 17:08
Фото: mkset.ru.
В Башкирии по реке Белой могут начать курсировать прогулочные катера — такие планы озвучили власти Башкирии по итогам участия в московском форуме «Транспорт России» во вторник, 19 ноября.

Соглашение о запуске такого транспорта в регионе обсуждалось с компанией «ВосходЪ. Пассажирский порт». Как указали в Минтрансе Башкирии, пока делегация Республики обсудила лишь гипотетическую возможность выхода компании с флотом катеров на региональный рынок. Полноценно над этот вопрос власти хотят проработать с предприятием в 2025 году.

При этом в ведомстве отметили, что если официального соглашения достичь удастся, прогулочные катера на электротяге могут начать курсировать по реке Белой на территории Башкирии уже в 2026 году.

Гендиректор компании Юрий Куликов, представляя проект, похвастался высокой экологичностью судов и низкими затратами на топливо для них.

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Заметим, в 2022 году компания пыталась выйти на башкортостанский рынок с элитным теплоходом — впрочем, круизный тур на нём не вышел за рамки «экспримента». Выяснилось, что уровень воды в реке Белой слишком низок, чтобы по ней могли ходить теплоходы настолько крупных габаритов.

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Как сообщал Mkset, в ходе того же форума гендиректор «Росавтодора» упомянул о сроках открытия участка трассы М-12 в Башкирии. Со слов руководителя компании, автодорогу могут запустить уже в 2025 году.

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