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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Труп нашли возле бани в Башкирии

Труп нашли возле бани в Башкирии

20 августа 2024, 10:55
Фото: МЧС
Бездыханное тело выловили из реки Белой, сообщает МЧС Башкортостана.

Свидетелем ужасной картины очевидец, вызвавший спасателей, стал в районе городской бани Белорецка. Горожанин незамедлительно вызвал на место «112», однако мужчина скончался задолго до того, как его нашли — медикам оставалось только констатировать смерть пациента.

Вскоре была установлена личность погибшего. Как выяснилось, в реке нашли 39-летнего местного жителя. При каких обстоятельствах он скончался — сейчас выясняют.

Рыбак из Башкирии проткнул лодку ножом и почти утонул
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Ранее в Башкирии едва не утонул рыбак, случайно проткнувший своё плавсредство ножом. Спасатели успели прийти на помощь мужчине в последний момент.

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