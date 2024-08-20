Труп нашли возле бани в Башкирии

Свидетелем ужасной картины очевидец, вызвавший спасателей, стал в районе городской бани Белорецка. Горожанин незамедлительно вызвал на место «112», однако мужчина скончался задолго до того, как его нашли — медикам оставалось только констатировать смерть пациента.