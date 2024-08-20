Труп нашли возле бани в Башкирии

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Свидетелем ужасной картины очевидец, вызвавший спасателей, стал в районе городской бани Белорецка. Горожанин незамедлительно вызвал на место «112», однако мужчина скончался задолго до того, как его нашли — медикам оставалось только констатировать смерть пациента.
Вскоре была установлена личность погибшего. Как выяснилось, в реке нашли 39-летнего местного жителя. При каких обстоятельствах он скончался — сейчас выясняют.
Ранее в Башкирии едва не утонул рыбак, случайно проткнувший своё плавсредство ножом. Спасатели успели прийти на помощь мужчине в последний момент.