Лошадь на плоту спасали в Уфе

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Лошади в Уфе понадобилась помощь спасателей в пятницу, 9 августа. Непарнокопытное сорвалось с обрыва неподалеку от от Каменной переправы на реке Белой. К несчастью, животное оказалось на труднодоступном участке берега, в связи с чем в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам управления.
Вскоре после их прибытия к месту происшествия животное удалось вытащить из воды. Далее лошадь погрузили на плот и переправили на участок берега, находившийся ниже по течению.
К своим владельцам крупногабаритный питомец вернулся без существенных травм. Проводившие осмотр ветеринары не выявили ничего серьезного.