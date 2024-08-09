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Лошадь на плоту спасали в Уфе

Лошадь на плоту спасали в Уфе

9 августа 2024, 11:59
Непарнокопытное вытащили из воды и доставили владельцам, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Лошади в Уфе понадобилась помощь спасателей в пятницу, 9 августа. Непарнокопытное сорвалось с обрыва неподалеку от от Каменной переправы на реке Белой. К несчастью, животное оказалось на труднодоступном участке берега, в связи с чем в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам управления.

Вскоре после их прибытия к месту происшествия животное удалось вытащить из воды. Далее лошадь погрузили на плот и переправили на участок берега, находившийся ниже по течению.

К своим владельцам крупногабаритный питомец вернулся без существенных травм. Проводившие осмотр ветеринары не выявили ничего серьезного.

Видео: Управление гражданской защиты Уфы.
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