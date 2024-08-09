Лошадь на плоту спасали в Уфе

Лошади в Уфе понадобилась помощь спасателей в пятницу, 9 августа. Непарнокопытное сорвалось с обрыва неподалеку от от Каменной переправы на реке Белой. К несчастью, животное оказалось на труднодоступном участке берега, в связи с чем в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам управления.