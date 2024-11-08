Пропавшего рыбака нашли в Башкирии

Posted 8 ноября, 10:22
Published 8 ноября, 10:22
Modified 8 ноября, 12:39
Updated 8 ноября, 12:39
Как ранее сообщал Mkset, ночь на 7 ноября обернулась трагедией для троих рыбаков, которые решили провести время на реке. Их лодка перевернулась, и все мужчины оказались в холодной воде. Один из них смог выбраться на берег и сразу же вызвал экстренные службы. Однако, к сожалению, не все закончилось благополучно.
Двое мужчин так и не сумели выбраться на берег. Единственное, что удалось найти — саму лодку, однако тел поблизости не оказалось. Спасатели вели поиски более суток и им удалось найти в пятницу, 8 ноября, тело одного из пропавших рыбаков на глубине около двух метров. Как стало известно, продолжаются поисковые работы по обнаружению второго пропавшего человека.