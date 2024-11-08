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Posted 8 ноября, 10:22

Published 8 ноября, 10:22

Modified 8 ноября, 12:39

Updated 8 ноября, 12:39

Пропавшего рыбака нашли в Башкирии

Пропавшего рыбака нашли в Башкирии

8 ноября 2024, 10:22
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
Спасатели нашли одного из пропавших рыбаков на реке Белой, сообщает в пятницу, 8 ноября, и.о председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Как ранее сообщал Mkset, ночь на 7 ноября обернулась трагедией для троих рыбаков, которые решили провести время на реке. Их лодка перевернулась, и все мужчины оказались в холодной воде. Один из них смог выбраться на берег и сразу же вызвал экстренные службы. Однако, к сожалению, не все закончилось благополучно.

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Двое мужчин так и не сумели выбраться на берег. Единственное, что удалось найти — саму лодку, однако тел поблизости не оказалось. Спасатели вели поиски более суток и им удалось найти в пятницу, 8 ноября, тело одного из пропавших рыбаков на глубине около двух метров. Как стало известно, продолжаются поисковые работы по обнаружению второго пропавшего человека.

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