Пропавшего рыбака нашли в Башкирии

Как ранее сообщал Mkset, ночь на 7 ноября обернулась трагедией для троих рыбаков, которые решили провести время на реке. Их лодка перевернулась, и все мужчины оказались в холодной воде. Один из них смог выбраться на берег и сразу же вызвал экстренные службы. Однако, к сожалению, не все закончилось благополучно.