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Posted 29 октября, 08:22

Published 29 октября, 08:22

Modified 29 октября, 08:24

Updated 29 октября, 08:24

Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе

Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе

29 октября 2024, 08:22
Фото: 1MI.
Помимо бесплатного использования «Восточного въезда», военнослужащие могут свободно возить свой транспорт на пароме во время ремонта Шакшинского моста, сообщает во вторник, 29 октября, мэрия Уфы.

В период проведения капитального ремонта Шакшинского моста автомобильное движение было остановлено для завершения работ. Для того чтобы жители Шакши и ближайших населений смогли добраться до города, было запущено несколько видов общественного транспорта. По реке Белой пустили паромные переправы «Князево» и «Док грузопассажирский». Был также веден льготный проезд, позволяющий переправляться с личным автомобилем бесплатно.

— Льготный проезд будет предоставляться всем военным, участвующим в боевых действиях, ветеранам СВО и других операций, а также гражданам, которые служили в национальной гвардии РФ и получили звания. Лица, получившие награды за отвагу, звания Героя России и ордена, тоже смогут получить бесплатный проезд на речной переправе, — перечислили в мэрии Уфы.
Шакшинский мост закрыт на месяц
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Для получения льготного проезда нужно будет обязательно предоставить специальное удостоверение перед началом пути.

Ранее Mkset сообщил про льготы многодетным семьям в общественном транспорте.

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