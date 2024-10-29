Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе

Posted 29 октября, 08:22
Published 29 октября, 08:22
Modified 29 октября, 08:24
Updated 29 октября, 08:24
В период проведения капитального ремонта Шакшинского моста автомобильное движение было остановлено для завершения работ. Для того чтобы жители Шакши и ближайших населений смогли добраться до города, было запущено несколько видов общественного транспорта. По реке Белой пустили паромные переправы «Князево» и «Док грузопассажирский». Был также веден льготный проезд, позволяющий переправляться с личным автомобилем бесплатно.
— Льготный проезд будет предоставляться всем военным, участвующим в боевых действиях, ветеранам СВО и других операций, а также гражданам, которые служили в национальной гвардии РФ и получили звания. Лица, получившие награды за отвагу, звания Героя России и ордена, тоже смогут получить бесплатный проезд на речной переправе, — перечислили в мэрии Уфы.
Для получения льготного проезда нужно будет обязательно предоставить специальное удостоверение перед началом пути.
Ранее Mkset сообщил про льготы многодетным семьям в общественном транспорте.