Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе

В период проведения капитального ремонта Шакшинского моста автомобильное движение было остановлено для завершения работ. Для того чтобы жители Шакши и ближайших населений смогли добраться до города, было запущено несколько видов общественного транспорта. По реке Белой пустили паромные переправы «Князево» и «Док грузопассажирский». Был также веден льготный проезд, позволяющий переправляться с личным автомобилем бесплатно.