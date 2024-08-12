Потоп в Башкирии — последние новости

На фоне недавних дождевых паводков, наблюдается позитивная динамика. В частности, на реке Белая в районе города Бирск уровень воды уменьшился на 32 см за сутки. В то же время в районе городов Салават и Ишимбай также отмечено снижение уровня воды — на 27 см.