Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
На фоне недавних дождевых паводков, наблюдается позитивная динамика. В частности, на реке Белая в районе города Бирск уровень воды уменьшился на 32 см за сутки. В то же время в районе городов Салават и Ишимбай также отмечено снижение уровня воды — на 27 см.
Особое внимание стоит уделить и району Монумента Дружбы в Уфе, где уровень воды снизился на 11 см. Несмотря на это, спасатели продолжают тщательно следить за ситуацией и проводить мониторинг водохранилищ республики. Специалисты уверены, что такая тенденция сохранится в ближайшие дни при условии отсутствия новых осадков.