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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:59

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

12 августа 2024, 04:57
Фото: 1MI
По состоянию на 12 августа 2024 года, уровень воды в водохранилищах и реках Республики демонстрирует плавное снижение, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

На фоне недавних дождевых паводков, наблюдается позитивная динамика. В частности, на реке Белая в районе города Бирск уровень воды уменьшился на 32 см за сутки. В то же время в районе городов Салават и Ишимбай также отмечено снижение уровня воды — на 27 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Особое внимание стоит уделить и району Монумента Дружбы в Уфе, где уровень воды снизился на 11 см. Несмотря на это, спасатели продолжают тщательно следить за ситуацией и проводить мониторинг водохранилищ республики. Специалисты уверены, что такая тенденция сохранится в ближайшие дни при условии отсутствия новых осадков.

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