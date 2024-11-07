Известны подробности исчезновения рыбаков в Башкирии

Как ранее сообщал Mkset, в акватории реки Белой перевернулась небольшая лодка, на которой находились трое человек. Один из них сумел выплыть и доложить обо всём в «службу 112». Двое его товарищей на берег не вернулись. Их поиском сейчас занимаются водолазы и другие специалисты.