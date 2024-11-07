mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 17:45

Published 7 ноября, 17:45

Modified 7 ноября, 19:00

Updated 7 ноября, 19:00

В Башкирии ищут пропавших рыбаков

Известны подробности исчезновения рыбаков в Башкирии

7 ноября 2024, 17:45
Фото: 1MI.

В Башкирии ищут пропавших рыбаков

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС в четверг, 7 ноября, сделали важное заявление о ходе поисков двоих мужчин, пропавших под Агиделью.

Как ранее сообщал Mkset, в акватории реки Белой перевернулась небольшая лодка, на которой находились трое человек. Один из них сумел выплыть и доложить обо всём в «службу 112». Двое его товарищей на берег не вернулись. Их поиском сейчас занимаются водолазы и другие специалисты.

Лодка рыбаков утонула в Башкирии — пропали двое
Узнать подробнее

К вечеру найти пропавших без вести мужчин так и не удалось, несмотря на то, что спасатели обследовали более 1 км акватории реки, а также 0,5 км береговой линии. Единственное, что удалось найти — саму лодку, однако тел поблизости не оказалось.

Ребёнок таинственно исчез под Уфой
Узнать подробнее

Ранее Mkset информировал о том, что под Уфой таинственно исчез 12-летний ребёнок.

Читайте также:
Велосипедистка сгинула в БашкирииТрое байкеров сгинули в БашкирииПропавшего пациента нашли прохожие в Уфе
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#ЧС#Спасатели#Агидель#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Пропажа#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госкомитет#Белебей#Мелеуз#Река Белая#Поиск#Инциденты#Водолазы#Рыбаки#Исчезновение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика