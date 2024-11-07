Известны подробности исчезновения рыбаков в Башкирии

Posted 7 ноября, 17:45
Published 7 ноября, 17:45
Modified 7 ноября, 19:00
Updated 7 ноября, 19:00
Как ранее сообщал Mkset, в акватории реки Белой перевернулась небольшая лодка, на которой находились трое человек. Один из них сумел выплыть и доложить обо всём в «службу 112». Двое его товарищей на берег не вернулись. Их поиском сейчас занимаются водолазы и другие специалисты.
К вечеру найти пропавших без вести мужчин так и не удалось, несмотря на то, что спасатели обследовали более 1 км акватории реки, а также 0,5 км береговой линии. Единственное, что удалось найти — саму лодку, однако тел поблизости не оказалось.