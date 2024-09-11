Пропавшего ребёнка нашли в Башкирии

Posted 11 сентября, 08:08
Published 11 сентября, 08:08
Modified 11 сентября, 08:50
Updated 11 сентября, 08:50
Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в Бирске произошло ЧП: грузовой автомобиль с людьми съехал в реку. В момент аварии в автомобиле находились двое взрослых и трое детей.
По предварительной информации, транспортное средство стояло на берегу реки и по неизвестной причине начало скатываться в воду. Взрослые и двое несовершеннолетних успели выбраться из машины, но семилетний мальчик не смог покинуть её.
После инцидента спасательные службы незамедлительно начали поиск пропавшего ребенка. На протяжении трех дней специалисты МЧС искали мальчика.
Как сообщают спасатели, в среду, 11 сентября, тело семилетнего ребёнка было найдено в 200 метрах от места происшествия.