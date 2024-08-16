Потоп в Башкирии — срочное сообщение

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
В последние дни на территории Республики наблюдаются сильные дожди, которые могут существенно повлиять на уровень рек. Особое внимание уделяется реке Белая, а также ее притокам — Ашкадару и другим малым рекам. По информации от МБУ «Управление гражданской защиты», в результате увеличения сброса воды на Юмагузинском и Нугушском водохранилищах ожидается подъем уровня воды, что может привести к затоплению низменных территорий.
Ситуация требует особой бдительности от жителей района, особенно владельцев садовых участков и дач. Подтопления грунтовыми водами могут стать серьезной угрозой для посевов и имущества. Поэтому администрация настоятельно рекомендует провести превентивные мероприятия: защитить свое имущество, убрать ценные вещи с участков и обеспечить безопасность домашних животных.
— Кроме того, в условиях повышенной опасности целесообразно временно покинуть свои садовые участки до стабилизации ситуации, — рекомендуют в ведомстве.