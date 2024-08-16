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Потоп в Башкирии — срочное сообщение

Потоп в Башкирии — срочное сообщение

16 августа 2024, 06:34
Фото: МЧС России
Администрация Стерлитамака предупреждает о рисках подтоплений в связи с обильными дождями и увеличением сброса воды на водохранилищах.

В последние дни на территории Республики наблюдаются сильные дожди, которые могут существенно повлиять на уровень рек. Особое внимание уделяется реке Белая, а также ее притокам — Ашкадару и другим малым рекам. По информации от МБУ «Управление гражданской защиты», в результате увеличения сброса воды на Юмагузинском и Нугушском водохранилищах ожидается подъем уровня воды, что может привести к затоплению низменных территорий.

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Ситуация требует особой бдительности от жителей района, особенно владельцев садовых участков и дач. Подтопления грунтовыми водами могут стать серьезной угрозой для посевов и имущества. Поэтому администрация настоятельно рекомендует провести превентивные мероприятия: защитить свое имущество, убрать ценные вещи с участков и обеспечить безопасность домашних животных.

— Кроме того, в условиях повышенной опасности целесообразно временно покинуть свои садовые участки до стабилизации ситуации, — рекомендуют в ведомстве.
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