Потоп в Башкирии — срочное сообщение

В последние дни на территории Республики наблюдаются сильные дожди, которые могут существенно повлиять на уровень рек. Особое внимание уделяется реке Белая, а также ее притокам — Ашкадару и другим малым рекам. По информации от МБУ «Управление гражданской защиты», в результате увеличения сброса воды на Юмагузинском и Нугушском водохранилищах ожидается подъем уровня воды, что может привести к затоплению низменных территорий.