Уфимская вечеринка кончилась звонком в 112

Posted 11 сентября, 08:29
Published 11 сентября, 08:29
Modified 11 сентября, 08:51
Updated 11 сентября, 08:51
Речной катер стал сценой для танцев и беззаботного веселья. Однако в четыре часа утра, когда ночные радости достигли своего пика, внезапно вмешалась реальность — катер дал сбой.
Музыка звучит, друзья смеются и вдруг… тишина. Плавсредство остановилось посреди реки Белой, его стало медленно сносить течением в сторону Затонского моста. Молодежь осознала всю серьезность ситуации — вечеринки больше не будет, а добраться до берега самостоятельно они не могли.
Ребята решили обратиться за помощью к спасателям. В 4:30 утра им пришлось позвонить по номеру 112, и вскоре сотрудники ПСП-5 Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы выдвинулись на помощь.
Часть пассажиров была пересажена на судно спасателей, а неисправный катер отбуксировали к берегу.
— Все прошло гладко и безопасно — никто из «путешественников» не пострадал, медицинская помощь не потребовалась, — сообщают в ведомстве.