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Posted 11 сентября, 08:29

Published 11 сентября, 08:29

Modified 11 сентября, 08:51

Updated 11 сентября, 08:51

Уфимская вечеринка кончилась звонком в 112

Уфимская вечеринка кончилась звонком в 112

11 сентября 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Башкирия
Веселая компания из девяти человек решила провести ночь на воде, сообщает в среду, 11 сентября, УГЗ Уфы.

Речной катер стал сценой для танцев и беззаботного веселья. Однако в четыре часа утра, когда ночные радости достигли своего пика, внезапно вмешалась реальность — катер дал сбой.

Музыка звучит, друзья смеются и вдруг… тишина. Плавсредство остановилось посреди реки Белой, его стало медленно сносить течением в сторону Затонского моста. Молодежь осознала всю серьезность ситуации — вечеринки больше не будет, а добраться до берега самостоятельно они не могли.

Ребята решили обратиться за помощью к спасателям. В 4:30 утра им пришлось позвонить по номеру 112, и вскоре сотрудники ПСП-5 Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы выдвинулись на помощь.

Часть пассажиров была пересажена на судно спасателей, а неисправный катер отбуксировали к берегу.

— Все прошло гладко и безопасно — никто из «путешественников» не пострадал, медицинская помощь не потребовалась, — сообщают в ведомстве.
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