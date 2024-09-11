Уфимская вечеринка кончилась звонком в 112

Музыка звучит, друзья смеются и вдруг… тишина. Плавсредство остановилось посреди реки Белой, его стало медленно сносить течением в сторону Затонского моста. Молодежь осознала всю серьезность ситуации — вечеринки больше не будет, а добраться до берега самостоятельно они не могли.