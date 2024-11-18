«Уфимское ожерелье» в темноте: новый хард-квест от чиновников в Башкирии

Работы по установке освещения стартовали ещё в сентябре: рыли канавы, ставили фонари, но вот света все нет и нет. Как-то не задалось. К середине ноября, когда снег уже успел выпасть и темнеть стало ещё раньше, ситуация с освещением не изменилась.