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Posted 18 ноября, 07:49

Published 18 ноября, 07:49

Modified 18 ноября, 09:08

Updated 18 ноября, 09:08

«Уфимское ожерелье» получит дополнительную подсветку

«Уфимское ожерелье» в темноте: новый хард-квест от чиновников в Башкирии

18 ноября 2024, 07:49
Фото: 1MI.

«Уфимское ожерелье» получит дополнительную подсветку

В башкирской столице продолжается реализация проекта «Уфимское ожерелье». В городских лесах появились новые пешеходные дорожки, но вот освещение для них так и не подключили. Когда гаснет свет, начинается настоящий квест на выживание, сообщает портал UFA1.RU в понедельник, 18 ноября.

Новый маршрут, который проходит за лагерем «Чайка», стал настоящим испытанием: резкие перепады высот, крепкий снег и полное отсутствие света — идеальная комбинация для того, чтобы пощекотать нервы местным любителям адреналина. Посмотрим, кто осмелится на променад в этих условиях.

Работы по установке освещения стартовали ещё в сентябре: рыли канавы, ставили фонари, но вот света все нет и нет. Как-то не задалось. К середине ноября, когда снег уже успел выпасть и темнеть стало ещё раньше, ситуация с освещением не изменилась.

Фото: UFA1.RU

По данным портала госзакупок, подключение освещения обошлось в ₽18,2 миллиона. Этим великим делом занималось городское предприятие «Уфагорсвет». Работы, согласно контракту, должны были завершить до 30 сентября, но, как обычно, всё еще находится на стадии исполнения.

Не можем не упомянуть, что «Уфимское ожерелье» — это детище мэра Ратмира Мавлиева, который пришёл из Нефтекамска, где ему удалось успешно реализовать подобные пешеходные маршруты. Но, видимо, в Уфе свет — это просто дань моде, а не необходимость.

«Уфимское ожерелье» –это проект по благоустройству склонов реки Белой и созданию пешеходной зоны в Уфе. Он включает в себя развитие зеленых территорий, прогулочных маршрутов и общественных пространств, что позволяет жителям и туристам наслаждаться природой и активным отдыхом в черте города. Проект направлен на улучшение качества городской среды, развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для прогулок и рекреации.

Так что, уфимцы, готовьтесь к приключениям: через новые дорожки можно не только прогуляться, но и испытать свои навыки ориентирования в темноте.

В Уфе чиновники радуются ларьку
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