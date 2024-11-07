Лодка рыбаков утонула в Башкирии — пропали двое

Posted 7 ноября, 08:08
Published 7 ноября, 08:08
Modified 7 ноября, 08:10
Updated 7 ноября, 08:10
В ночь на четверг, 7 ноября, в Башкирии в акватории реки Белой произошел несчастный случай с рыбаками. Лодка, в которой были трое мужчин, перевернулась. Все рыбаки оказались в студёной воде.
— Утром в четверг на номер 112 поступил сигнал о том, что в районе города Агидель перевернулась лодка. Один из мужчин смог выбраться на берег и уведомить экстренные службы о случившемся, — сообщает главный спасатель Башкирии Кирилл Первов.
Местонахождение двух других мужчин пока остаётся неизвестным. Для их поиска к месту происшествия были направлены спасатели и водолазы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. На момент публикации поиски результата не дали — ни положительного, ни отрицательного. Водолазы продолжают исследовать реку Белую.
— Пострадавший мужчина был доставлен в больницу Агидели для срочного оказания необходимой медицинской помощи, — уточнил исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. — Все детали происшествия сейчас уточняются.
Напомним, ранее башкортостанские спасатели выступили с обращением к любителям рыбной ловли. Так, рыбаков попросили не дополнять полезное хобби употреблением алкогольных напитков.