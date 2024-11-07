Лодка рыбаков утонула в Башкирии — пропали двое

Местонахождение двух других мужчин пока остаётся неизвестным. Для их поиска к месту происшествия были направлены спасатели и водолазы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. На момент публикации поиски результата не дали — ни положительного, ни отрицательного. Водолазы продолжают исследовать реку Белую.