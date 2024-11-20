Мост в Уфе закрывают на капитальный ремонт

Ранее Минтранс Башкирии сообщал о том, что сроки открытия движения по Шакшинскому мосту в Уфе остались прежними. Проходящую капитальный ремонт переправу из Шакши в Уфу планируют открыть в полночь воскресенья, 24 ноября. Мост был перекрыт для работ почти месяц — с октября 2024 года.