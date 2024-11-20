Мост в Уфе закрывают на капитальный ремонт

Posted 20 ноября, 10:35
Published 20 ноября, 10:35
Modified 20 ноября, 11:24
Updated 20 ноября, 11:24
Городские власти сообщили про новые ограничения движения транспорта в Уфе. Так, их вводят на мосту через реку Белая в воскресенье, 24 ноября. Проезд частного и общественного транспорта там будет запрещен с 9:00 до 16:00
— Движение будет частично заблокировано на соседнем новом мосту, который проложен рядом с Бельским. Там будет перекрыт 50-метровый участок крайней правой полосы. Причина перекрытия: проходит капитальный ремонт арочного моста через реку Белую в районе улицы Воровского, — отмечают в администрации Уфы.
Уфимцев и гостей столицы Башкирии просят учитывать озвученные ограничения при планировании своих поездок и предусматривать альтернативные маршруты передвижения по городу на время перекрытия моста.
Ранее Минтранс Башкирии сообщал о том, что сроки открытия движения по Шакшинскому мосту в Уфе остались прежними. Проходящую капитальный ремонт переправу из Шакши в Уфу планируют открыть в полночь воскресенья, 24 ноября. Мост был перекрыт для работ почти месяц — с октября 2024 года.