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Реанимация

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Декабрь
Участником смертельного ДТП в Уфе стал известный музыкант
4 декабря, 08:05
Октябрь
Медики вытащили с того света жительницу Башкирии
18 октября, 11:46
Видео. Старлей реанимировал прохожего в Башкирии
7 октября, 09:53
Сентябрь
Маршрутка разбилась под Уфой
28 сентября, 17:27
Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии
25 сентября, 17:20
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе
23 сентября, 04:22
Лидер «Салавата Юлаева» попал в реанимацию
18 сентября, 06:25
Иномарка устроила смертельное ДТП в Уфе
11 сентября, 17:03
Врачи выходили мальчика весом 820 грамм
11 сентября, 05:56
Комбайнер сгорел в поле в Башкирии
5 сентября, 06:01
Август
Пьяный тракторист раздавил ребенка в Башкирии
26 августа, 07:50
Пострадавшим в Стерлитамаке готовят вертолёт на Уфу
19 августа, 08:31
Видео. Семья из Башкирии погибла на трассе из Москвы
15 августа, 12:26
Смерть матери дочь оценила в ₽5 млн
5 августа, 07:18
Вертолет спас жизнь будущей матери в Башкирии
1 августа, 09:41
Июль
Врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавших детей в Башкирии
23 июля, 06:32
История с побегом из детдома в Уфе обрастает жуткими деталями
Молодой человек попавшей в реанимацию после спуска по одеялу с третьего этажа учреждения девушки рассказал журналистам его и ее версию резонансного события.
22 июля, 19:24
Вертолёт мог не успеть — сверлили череп
18 июля, 08:12
Лось-камикадзе отправил в реанимацию водителя «Ауди» под Уфой
Наезд на перебегавшего дорогу лесного зверя дорого обойдется невнимательному автомобилисту, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
15 июля, 12:02
Июнь
Шаурма обошлась в ₽800 000 владельцам кафе в Башкирии
25 июня, 07:52

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