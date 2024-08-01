Вертолет спас жизнь будущей матери в Башкирии

В Перинатальный центр РКБ им. Г. Г. Куватова была экстренно доставлена 35-летняя женщина на 25-й неделе беременности, испытывающая сильные боли в правом подреберье, головные боли, высокое артериальное давление и отеки, а также заметившая уменьшение объема мочи и рвоту. После обследования у пациентки был диагностирован HELLP-синдром, представляющий собой серьезное осложнение, угрожающее жизни матери и плода. В результате осложнений произошло отделение плаценты и началось кровотечение.