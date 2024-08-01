Вертолет спас жизнь будущей матери в Башкирии

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В Перинатальный центр РКБ им. Г. Г. Куватова была экстренно доставлена 35-летняя женщина на 25-й неделе беременности, испытывающая сильные боли в правом подреберье, головные боли, высокое артериальное давление и отеки, а также заметившая уменьшение объема мочи и рвоту. После обследования у пациентки был диагностирован HELLP-синдром, представляющий собой серьезное осложнение, угрожающее жизни матери и плода. В результате осложнений произошло отделение плаценты и началось кровотечение.
Врачи провели экстренную операцию, при этом они привлекли специалистов из федерального центра и организовали телемедицинские консультации с НИИ им. В. И. Кулакова. Состояние пациентки оставалось критическим, поэтому было решено сделать несколько процедур плазмообмена для очищения крови от токсинов.
Спустя шесть дней после операции женщина начала восстанавливаться, была переведена из реанимации в палату, а еще через три дня выписана домой. Благодаря профессионализму врачей удалось не только спасти жизнь пациентки, но и сохранить ее репродуктивные функции. Удалось ли сохранить плод беременности — не сообщается.