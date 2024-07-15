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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:06

Лось отправил в реанимацию водителя «Ауди» под Уфой

Лось-камикадзе отправил в реанимацию водителя «Ауди» под Уфой

15 июля 2024, 12:02
Фото: Министерство природопользования и экологии РБ

Лось отправил в реанимацию водителя «Ауди» под Уфой

Наезд на перебегавшего дорогу лесного зверя дорого обойдется невнимательному автомобилисту, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.

Необычное ДТП произошло на дороге Уфа-Янаул в Башкирии днем в понедельник, 15 июля. По трассе в Бирском районе ехал мужчина на дорогой «Ауди». Внезапно на дорогу из лесного массива выскочил лось.

Рогатый обитатель природы бросился под колёса иномарки. Удар лося о произведение немецкого автопрома был такой силы, что иномарка улетела в кювет. Впрочем, лось-камикадзе схватки с «Ауди» и сам не выдержал: животное погибло на месте ДТП. А вот водитель иномарки с места аварии был госпитализирован в реанимацию. Мужчина получил множество травм различной степени тяжести.

После лечения водителю «Ауди» придется не только вложиться в ремонт иномарки, но и выплатить ₽80 000 штрафа. Во столько оценен в Башкирии ущерб от гибели лося в ДТП.

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