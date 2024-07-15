Лось-камикадзе отправил в реанимацию водителя «Ауди» под Уфой

Рогатый обитатель природы бросился под колёса иномарки. Удар лося о произведение немецкого автопрома был такой силы, что иномарка улетела в кювет. Впрочем, лось-камикадзе схватки с «Ауди» и сам не выдержал: животное погибло на месте ДТП. А вот водитель иномарки с места аварии был госпитализирован в реанимацию. Мужчина получил множество травм различной степени тяжести.