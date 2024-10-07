Старлей реанимировал прохожего в Башкирии

Posted 7 октября, 09:53
Published 7 октября, 09:53
Modified 7 октября, 11:15
Updated 7 октября, 11:15
Как стало известно, во время ночного дежурства Булат вышел на улицу, чтобы провести осмотр территории. Вдруг к нему подбежал взволнованный молодой человек и сообщил, что на аллее неподалеку лежит мужчина, которому стало плохо. Не раздумывая, полицейский бросился на помощь.
Когда он добрался до места, мужчина еще был в сознании и успел сказать, что у него болит сердце. Булат вызвал скорую помощь и продолжил следить за состоянием пострадавшего. Но вскоре мужчина потерял сознание — и тут началась настоящая борьба за жизнь.
Старший лейтенант не растерялся. Он перевернул мужчину на спину, расстегнул куртку и проверил его дыхание. Поняв, что пострадавший не дышит и не реагирует, Булат принял решение проводить сердечно-легочную реанимацию. После трех циклов искусственного дыхания и надавливания на грудь мужчина начал кашлять и, наконец, смог самостоятельно дышать.
До приезда бригады скорой помощи Булат и неравнодушный прохожий Михаил Стукалов оставались рядом с пострадавшим, поддерживая его в трудную минуту. Благодаря их усилиям мужчина получил необходимое лечение и сейчас чувствует себя хорошо. В знак благодарности он пожал руки своим спасителям.
Булат Газизов скромно отметил, что не считает свои действия чем-то особенным. По его словам, каждый сотрудник правоохранительных органов должен уметь оказать первую медицинскую помощь в экстренной ситуации.