Старлей реанимировал прохожего в Башкирии

Когда он добрался до места, мужчина еще был в сознании и успел сказать, что у него болит сердце. Булат вызвал скорую помощь и продолжил следить за состоянием пострадавшего. Но вскоре мужчина потерял сознание — и тут началась настоящая борьба за жизнь.