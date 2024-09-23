Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе

Posted 23 сентября, 04:22
Published 23 сентября, 04:22
Modified 23 сентября, 08:09
Updated 23 сентября, 08:09
В комментариях к посту в аккаунте Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина жительница Республики Башкортостан обратилась с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти своей внучки. По ее словам, ненадлежащее оказание медицинской помощи стало причиной трагедии. В декабре 2023 года ее дочь, находясь на позднем сроке беременности, была экстренно госпитализирована в Уфе из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Врачи приняли решение о проведении операции, однако радость материнства обернулась горем.
После рождения малышки врачи перевели ее в реанимационное отделение, где она вскоре скончалась. По словам бабушки, медики пытались заставить молодую мать подписать документы о мертворождении. Но виновные в произошедшем не понесли никакого наказания, указывает несостоявшаяся бабушка.
Следственный комитет России по Республике Башкортостан уже возбудил уголовное дело по этому факту. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание завершить расследование в кратчайшие сроки и представить доклад о проделанной работе.