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Posted 23 сентября, 04:22

Published 23 сентября, 04:22

Modified 23 сентября, 08:09

Updated 23 сентября, 08:09

Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе

Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе

23 сентября 2024, 04:22
Фото: Александр Бастрыкин
Сюжет
Башкирия
Жительница Башкирии обратилась с требованием наказать медиков, которые, по ее мнению, некачественно оказали помощь ее беременной дочери и сгубили внучку, сообщает в воскресенье, 22 сентября, Следком Башкирии.

В комментариях к посту в аккаунте Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина жительница Республики Башкортостан обратилась с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти своей внучки. По ее словам, ненадлежащее оказание медицинской помощи стало причиной трагедии. В декабре 2023 года ее дочь, находясь на позднем сроке беременности, была экстренно госпитализирована в Уфе из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Врачи приняли решение о проведении операции, однако радость материнства обернулась горем.

После рождения малышки врачи перевели ее в реанимационное отделение, где она вскоре скончалась. По словам бабушки, медики пытались заставить молодую мать подписать документы о мертворождении. Но виновные в произошедшем не понесли никакого наказания, указывает несостоявшаяся бабушка.

Следственный комитет России по Республике Башкортостан уже возбудил уголовное дело по этому факту. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание завершить расследование в кратчайшие сроки и представить доклад о проделанной работе.

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