Смерть матери дочь оценила в ₽5 млн

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
История начинается с того, что женщина обратилась в больницы г. Сибай и г. Баймак в поисках спасения для своей матери. Однако вместо улучшения состояния пациентки столкнулась с ошибками в оценке ее здоровья и недостаточным лечением. После трагической смерти женщины в реанимации был начат уголовный процесс по факту неоказания медицинской помощи, а также назначены судебно-медицинские экспертизы.
Дочь умершей требует 5 миллионов рублей за причиненный моральный вред. Однако ответчики больниц не признают своих ошибок и просят отказать в иске. В ходе разбирательства суд установил, что смерть пациентки произошла из-за ненадлежащего качества оказанной медицинской помощи. Экспертное заключение подтвердило наличие нарушений со стороны врачей обеих больниц.
Как показали результаты расследования, действия медиков были не только недостаточными, но и запоздалыми: необходимая экстренная госпитализация так и не была проведена вовремя, а попытки реанимации оказались безуспешными. Несмотря на это, суд отметил отсутствие прямой причинной связи между действиями врачей и летальным исходом: причина смерти могла привести к фатальному результату даже при качественном лечении.
Тем не менее, суд нашел основание для частичного удовлетворения требований истца. Смерть близкого родственника была признана серьезным психотравмирующим фактором, что стало основой для назначения компенсации морального вреда. В результате было решено взыскать 700 тысяч рублей с одной больницы и 800 тысяч рублей с другой.
Судебное разбирательство также выявило важные аспекты о правовой ответственности медучреждений: несмотря на наличие дефектов в их работе, полная сумма компенсации истцу не была удовлетворена из-за необходимости соответствия размера компенсации понесенным страданиям.