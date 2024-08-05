Смерть матери дочь оценила в ₽5 млн

История начинается с того, что женщина обратилась в больницы г. Сибай и г. Баймак в поисках спасения для своей матери. Однако вместо улучшения состояния пациентки столкнулась с ошибками в оценке ее здоровья и недостаточным лечением. После трагической смерти женщины в реанимации был начат уголовный процесс по факту неоказания медицинской помощи, а также назначены судебно-медицинские экспертизы.