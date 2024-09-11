Врачи выходили мальчика весом 820 грамм

Posted 11 сентября, 05:56
Published 11 сентября, 05:56
Modified 11 сентября, 05:59
Updated 11 сентября, 05:59
Родившись с минимальным весом в 820 граммов, ребенок сразу оказался под пристальным вниманием врачей.
Неонатологи и анестезиологи-реаниматологи Республиканского перинатального центра сделали все возможное, чтобы спасти жизнь этому малютке. Первые дни его жизни были наполнены борьбой: он нуждался в постоянной медицинской помощи и находился на искусственной вентиляции легких. Питание также доставлялось через зонд — каждая капля была важна для его выживания.
Состояние малыша требовало серьезного вмешательства: ему была проведена операция по дренированию плевральной полости. Этот шаг стал критически важным — когда легкое расправилось и состояние стабилизировалось, дренаж был удален. Но испытания не закончились: вскоре у него развилась бронхолегочная дисплазия, что добавило трудностей на пути к выздоровлению.
Однако благодаря настойчивости врачей и силе самого ребенка он смог преодолеть все преграды. Как сообщает Айрат Рахматуллин, мальчик уже дышит самостоятельно с кислородной поддержкой и продолжает прибавлять в весе — его масса тела превышает три килограмма.
За полгода в Республике родились 72 ребенка с экстремально низким весом (до 1 кг), а еще 302 малыша появились на свет с массой менее двух килограммов.