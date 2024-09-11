Врачи выходили мальчика весом 820 грамм

Неонатологи и анестезиологи-реаниматологи Республиканского перинатального центра сделали все возможное, чтобы спасти жизнь этому малютке. Первые дни его жизни были наполнены борьбой: он нуждался в постоянной медицинской помощи и находился на искусственной вентиляции легких. Питание также доставлялось через зонд — каждая капля была важна для его выживания.