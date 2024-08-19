Пострадавшим в Стерлитамаке готовят вертолёт на Уфу

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
При этом в ведомстве уточняют, что состояние одного из пациентов оценивают как крайне тяжёлое. За его жизнь борются медики.
Остальные пострадавшие также продолжают оставаться под наблюдением врачей в реанимации. Специалисты городской больницы находятся на связи с врачами Республиканского ожогового центра в Уфе по линии санавиации. О транспортировании пациентов в столицу однако пока речи не ведётся.
Пресс-служба МЧС Башкортостана уточняет, что пострадавшие — трое мужчин 50, 44 и 36 лет.
Напомним, инцидент произошёл утром понедельника, 19 августа, на трубопроводе местного химзавода. После разгерметизации началось факельное горение.