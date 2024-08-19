Пострадавшим в Стерлитамаке готовят вертолёт на Уфу

Остальные пострадавшие также продолжают оставаться под наблюдением врачей в реанимации. Специалисты городской больницы находятся на связи с врачами Республиканского ожогового центра в Уфе по линии санавиации. О транспортировании пациентов в столицу однако пока речи не ведётся.