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Пострадавшим в Стерлитамаке готовят вертолёт на Уфу

Пострадавшим в Стерлитамаке готовят вертолёт на Уфу

19 августа 2024, 08:31
Фото: Минздрав РБ
Трое человек, получивших травмы при пожаре на химзаводе в Стерлитамаке, находятся в тяжёлом состоянии — сообщила Mkset руководитель пресс-службы регионального Минздрава Мария Апкаримова.

При этом в ведомстве уточняют, что состояние одного из пациентов оценивают как крайне тяжёлое. За его жизнь борются медики.

Остальные пострадавшие также продолжают оставаться под наблюдением врачей в реанимации. Специалисты городской больницы находятся на связи с врачами Республиканского ожогового центра в Уфе по линии санавиации. О транспортировании пациентов в столицу однако пока речи не ведётся.

Пресс-служба МЧС Башкортостана уточняет, что пострадавшие — трое мужчин 50, 44 и 36 лет.

Напомним, инцидент произошёл утром понедельника, 19 августа, на трубопроводе местного химзавода. После разгерметизации началось факельное горение.

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