Семья из Башкирии погибла на трассе из Москвы

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
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Updated Сегодня, 12:50
В понедельник, 12 августа, на трассе М-7 неподалеку от Набережных Челнов произошла авария. Водитель автомобиля «Форд», возвращаясь из столицы, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Ситрак». По предварительным данным, причина ДТП могла заключаться в усталости водителя легковушки, что является одним из самых распространенных факторов дорожно-транспортных происшествий.
В аварии погибли 42-летний водитель «Форда» и его теща. Их семья возвращалась домой в Салаватский район Башкирии после поездки в Москву. Супруга водителя получила серьезные травмы и была госпитализирована, а их семимесячный ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Старший сын, который ехал впереди, получил легкие травмы и сейчас проходит обследование.
Как сообщает ГАИ Татарстана, инцидент произошел около 15:36 на 1088 км автодороги М-7 «Волга». Следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.