Семья из Башкирии погибла на трассе из Москвы

В аварии погибли 42-летний водитель «Форда» и его теща. Их семья возвращалась домой в Салаватский район Башкирии после поездки в Москву. Супруга водителя получила серьезные травмы и была госпитализирована, а их семимесячный ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Старший сын, который ехал впереди, получил легкие травмы и сейчас проходит обследование.