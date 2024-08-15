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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Семья из Башкирии погибла на трассе из Москвы

Семья из Башкирии погибла на трассе из Москвы

15 августа 2024, 12:26
Фото: Госавтоинспекция Татарстана
По пути из столицы произошла ужасная авария, в результате которой погибли двое людей, а жизни других членов семьи оказались под угрозой, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В понедельник, 12 августа, на трассе М-7 неподалеку от Набережных Челнов произошла авария. Водитель автомобиля «Форд», возвращаясь из столицы, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Ситрак». По предварительным данным, причина ДТП могла заключаться в усталости водителя легковушки, что является одним из самых распространенных факторов дорожно-транспортных происшествий.

В аварии погибли 42-летний водитель «Форда» и его теща. Их семья возвращалась домой в Салаватский район Башкирии после поездки в Москву. Супруга водителя получила серьезные травмы и была госпитализирована, а их семимесячный ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Старший сын, который ехал впереди, получил легкие травмы и сейчас проходит обследование.

Как сообщает ГАИ Татарстана, инцидент произошел около 15:36 на 1088 км автодороги М-7 «Волга». Следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

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