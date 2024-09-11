Иномарка устроила смертельное ДТП в Уфе

Инцидент произошёл во вторую половину дня в среду, 11 сентября. Аварию спровоцировал Reunalt Logan под управлением 59-летнего мужчины. Автолюбитель неудачно совершил манёвр и ударился о Volkswagen Passat, двигавшийся по соседней полосе. Автомобиль французской марки от удара «отлетел» в одну из опор моста. Как видно на кадрах с места происшествия, столкновение было довольно сильным.