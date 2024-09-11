Иномарка устроила смертельное ДТП в Уфе

Posted 11 сентября, 17:03
Published 11 сентября, 17:03
Modified 11 сентября, 19:14
Updated 11 сентября, 19:14
Инцидент произошёл во вторую половину дня в среду, 11 сентября. Аварию спровоцировал Reunalt Logan под управлением 59-летнего мужчины. Автолюбитель неудачно совершил манёвр и ударился о Volkswagen Passat, двигавшийся по соседней полосе. Автомобиль французской марки от удара «отлетел» в одну из опор моста. Как видно на кадрах с места происшествия, столкновение было довольно сильным.
Мужчина, управлявший «Рено», погиб на месте. Медики пытались реанимировать пациента, но спасти его было уже нельзя. На месте сейчас работают сотрудники оперативных служб и ведомств. О состоянии второго водителя и пассажиров автомобилей в ведомстве не сообщили.