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Posted 11 сентября, 17:03

Published 11 сентября, 17:03

Modified 11 сентября, 19:14

Updated 11 сентября, 19:14

Иномарка устроила смертельное ДТП в Уфе

Иномарка устроила смертельное ДТП в Уфе

11 сентября 2024, 17:03
Фото: ГАИ Уфы
Трагическое происшествие случилось на въезде в столицу Башкирии, сообщили в среду, 11 сентября, в местном управлении ГАИ.

Инцидент произошёл во вторую половину дня в среду, 11 сентября. Аварию спровоцировал Reunalt Logan под управлением 59-летнего мужчины. Автолюбитель неудачно совершил манёвр и ударился о Volkswagen Passat, двигавшийся по соседней полосе. Автомобиль французской марки от удара «отлетел» в одну из опор моста. Как видно на кадрах с места происшествия, столкновение было довольно сильным.

Мужчина, управлявший «Рено», погиб на месте. Медики пытались реанимировать пациента, но спасти его было уже нельзя. На месте сейчас работают сотрудники оперативных служб и ведомств. О состоянии второго водителя и пассажиров автомобилей в ведомстве не сообщили.

Фото: ГАИ РБ.

Ранее Mkset сообщал о страшном ДТП в Абзелиловском районе Республики.

ДТП кончилось пожаром в Башкирии
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