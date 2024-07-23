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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:43

Врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавших детей в Башкирии

Врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавших детей в Башкирии

23 июля 2024, 06:32
Фото: 1MI
В Башкортостане продолжается борьба за жизнь двух детей, получивших тяжелые травмы в результате несчастных случаев, сообщает Минздрав РБ.
Сюжет
Дети

Напомним, в понедельник, 22 июля, в Уфе девочка, 2017 года рождения, упала с шестого этажа, облокотившись на москитную сетку. В момент происшествия дома находилась ее мама с двумя детьми. С травмами малышку срочно доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Тем временем в селе Юмашево Баймакского района 8-летний мальчик получил обширные ожоги и ингаляционную травму во время разведения костра в мангале с использованием жидкости для розжига. В критическом состоянии ребенка срочно эвакуировали на санитарной авиации в реанимационное отделение ожогового центра в Уфе.

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По информации Минздрава Республики Башкортостан, оба ребенка находятся под постоянным наблюдением врачей. Состояние обоих детей остается тяжелым, но стабильным. Врачи продолжают оказывать им необходимую медицинскую помощь, за их жизнь борются лучшие специалисты.

— В настоящее время оба ребенка получают все необходимое лечение. Их состояние — пока без изменений, — сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.
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