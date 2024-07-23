Врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавших детей в Башкирии

Напомним, в понедельник, 22 июля, в Уфе девочка, 2017 года рождения, упала с шестого этажа, облокотившись на москитную сетку. В момент происшествия дома находилась ее мама с двумя детьми. С травмами малышку срочно доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.