Лидер «Салавата Юлаева» попал в реанимацию

Posted 18 сентября, 06:25
Published 18 сентября, 06:25
Modified 18 сентября, 07:44
Updated 18 сентября, 07:44
В Уфе произошел неприятный инцидент на хоккейном льду, который омрачил матч между командами «Салават Юлаев» и «Авангард», проходивший 17 сентября. Во втором периоде игры нападающий уфимцев Глеб Кузьмин столкнулся с соперником Дарреном Дитцем. В результате этого столкновения уфимский хоккеист сильно ударился головой о борт, что привело к серьезной травме.
По информации, предоставленной отцом Глеба, у хоккеиста был диагностирован компрессионный перелом позвоночника. Тренер команды ранее подтвердил, что травма действительно оказалась серьезной. После инцидента Кузьмина немедленно увезли в больницу, где он сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей.
— Врачи сообщили, что потребуется дополнительное обследование, которое займет два-три дня. Вчера вынесли два диагноза: сначала плохой, затем более оптимистичный. Подключены московские специалисты, но для окончательного вывода нужно еще обследование. Травма серьезная, и пока нельзя утверждать, что Глеб выбыл до конца сезона, но восстановление займет много времени, — сказал Баширов в интервью «Матч ТВ».