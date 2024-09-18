Лидер «Салавата Юлаева» попал в реанимацию

В Уфе произошел неприятный инцидент на хоккейном льду, который омрачил матч между командами «Салават Юлаев» и «Авангард», проходивший 17 сентября. Во втором периоде игры нападающий уфимцев Глеб Кузьмин столкнулся с соперником Дарреном Дитцем. В результате этого столкновения уфимский хоккеист сильно ударился головой о борт, что привело к серьезной травме.