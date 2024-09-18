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Posted 18 сентября, 06:25

Published 18 сентября, 06:25

Modified 18 сентября, 07:44

Updated 18 сентября, 07:44

Лидер «Салавата Юлаева» попал в реанимацию

Лидер «Салавата Юлаева» попал в реанимацию

18 сентября 2024, 06:25
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
У хоккеиста Глеба Кузьмина диагностирован компрессионный перелом позвоночника, сообщают в среду, 18 сентября, инсайдерские телеграмм-каналы.

В Уфе произошел неприятный инцидент на хоккейном льду, который омрачил матч между командами «Салават Юлаев» и «Авангард», проходивший 17 сентября. Во втором периоде игры нападающий уфимцев Глеб Кузьмин столкнулся с соперником Дарреном Дитцем. В результате этого столкновения уфимский хоккеист сильно ударился головой о борт, что привело к серьезной травме.

По информации, предоставленной отцом Глеба, у хоккеиста был диагностирован компрессионный перелом позвоночника. Тренер команды ранее подтвердил, что травма действительно оказалась серьезной. После инцидента Кузьмина немедленно увезли в больницу, где он сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей.

— Врачи сообщили, что потребуется дополнительное обследование, которое займет два-три дня. Вчера вынесли два диагноза: сначала плохой, затем более оптимистичный. Подключены московские специалисты, но для окончательного вывода нужно еще обследование. Травма серьезная, и пока нельзя утверждать, что Глеб выбыл до конца сезона, но восстановление займет много времени, — сказал Баширов в интервью «Матч ТВ».
Матч «Салавата Юлаева» закончился приездом скорой
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