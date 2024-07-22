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Posted Вчера, 19:24

Published Вчера, 19:24

Modified Вчера, 19:28

Updated Вчера, 19:28

История с побегом из детдома в Уфе обрастает жуткими деталями

История с побегом из детдома в Уфе обрастает жуткими деталями

22 июля 2024, 19:24
Молодой человек попавшей в реанимацию после спуска по одеялу с третьего этажа учреждения девушки рассказал журналистам его и ее версию резонансного события.

Утром в понедельник, 22 июня, Уфу разбудила новость о том, что в реанимацию со множественными травмами попала 15-летняя воспитанница детдома. Сначала девушка заявляла врачам, что до такого состояния ее довели истязания в детдоме. Чуть позже оперативники выяснили, что девушка получила травмы при падении с высоты третьего этажа, когда пыталась сбежать из учреждения по одеялу через окно. Самодельный канат не выдержал, и девушка рухнула на землю. К установлению всех обстоятельств происшествия уже подключились прокуратура и следователи СК Башкирии.

Вечером в понедельник в местных Telegram-каналах появилось видеоинтервью якобы парня выпавшей из окна детдома девушки. Молодой человек называет себя Иваном. Он утверждает, что его спутница подвергалась постоянной травле в детдоме. Якобы более старшие воспитанники учреждения издевались над ней, отбирали ее вещи.

Иван сообщил, что после побега девушка приехала к нему на такси. Потом они вместе поехали в городскую больницу №17, где пациентку с черепно-мозговой травмой сразу поместили в реанимацию. Это заявление выглядит, как минимум, странно, потому что даже при кратковременной потере сознания при ЧМТ пациентов после осмотра не то, что не отправляют в реанимацию — крайне редко вообще госпитализируют. Иван продемонстрировал фото побоев: чуть окровавленная губа и едва стесанные колени. Кому они принадлежат — утверждать сложно.

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