История с побегом из детдома в Уфе обрастает жуткими деталями

Иван сообщил, что после побега девушка приехала к нему на такси. Потом они вместе поехали в городскую больницу №17, где пациентку с черепно-мозговой травмой сразу поместили в реанимацию. Это заявление выглядит, как минимум, странно, потому что даже при кратковременной потере сознания при ЧМТ пациентов после осмотра не то, что не отправляют в реанимацию — крайне редко вообще госпитализируют. Иван продемонстрировал фото побоев: чуть окровавленная губа и едва стесанные колени. Кому они принадлежат — утверждать сложно.