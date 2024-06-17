Ребенка с пляжа отправили в реанимацию в Башкирии

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В зоне отдыха на песчаном берегу реки Сим в деревне Симской Кармаскалинского района Башкирии днем в воскресенье, 16 июня, спасли утопающего подростка. Люди на пляже заметили, что юноша идет на дно. Мужчины бросились в воду спасать юнца. Они вытащили на берег 14-летнего мальчика. Он был без сознания. До прибытия медиков очевидцы оказывали подростку первую неотложную помощь. Юношу экстренно отвезли в реанимацию Архангельской больницы. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, его состояние тяжелое.
За период с пятницы, 14 июня, по воскресенье, 16 июня, в Башкирии спасены шестеро утопающих, а восемь человек погибли в воде. Трагедии случились в Уфе, Нефтекамске, Учалах, Бирском, Аургазинском, Краснокамском и Буздякском районах. Основные причины несчастных случаев — личная халатность или безответственность родителей, синдром победителя и убийца мечты — алкоголь, перечисляют спасатели.