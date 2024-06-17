mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Ребенка с пляжа отправили в реанимацию в Башкирии

Ребенка с пляжа отправили в реанимацию в Башкирии

17 июня 2024, 06:07
Юный купальщик попал в руки врачей на волоске от смерти, сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

В зоне отдыха на песчаном берегу реки Сим в деревне Симской Кармаскалинского района Башкирии днем в воскресенье, 16 июня, спасли утопающего подростка. Люди на пляже заметили, что юноша идет на дно. Мужчины бросились в воду спасать юнца. Они вытащили на берег 14-летнего мальчика. Он был без сознания. До прибытия медиков очевидцы оказывали подростку первую неотложную помощь. Юношу экстренно отвезли в реанимацию Архангельской больницы. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, его состояние тяжелое.

За период с пятницы, 14 июня, по воскресенье, 16 июня, в Башкирии спасены шестеро утопающих, а восемь человек погибли в воде. Трагедии случились в Уфе, Нефтекамске, Учалах, Бирском, Аургазинском, Краснокамском и Буздякском районах. Основные причины несчастных случаев — личная халатность или безответственность родителей, синдром победителя и убийца мечты — алкоголь, перечисляют спасатели.

Читайте также:
Индийца спасали в УфеЛетний штраф на ₽25000 придумали в БашкирииРаспитие алкоголя в Башкирии едва не закончилось трагедией
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Реанимация#Пляж#Спасение#Учалы#Утопление#Инциденты
Подпишитесь
«Баня в аквариуме»: уфимцы жалуются на ад в городских маршрутках
Сегодня, 05:45
Город в Башкирии погрузился во тьму: известны подробности
Сегодня, 05:10
На СВО погиб десантник из Башкирии
Сегодня, 04:41
Заплыла на глубину и начала тонуть
Сегодня, 04:39
Мужчина едва не сгорел заживо в собственном доме
Сегодня, 04:28
Массовый пожар охватил деревню Башкирии
Сегодня, 04:23
"