Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии

В результате трагического инцидента автоледи, управлявшая чешской иномаркой, скончалась на месте. Прибывшие на место медики попытались реанимировать пациентку, но спасти её не удалось: врачи констатировали смерть женщины. Все ехавшие в «Ладе» с серьёзными травмами попали в больницу.