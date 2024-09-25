Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии

Posted 25 сентября, 17:20
Published 25 сентября, 17:20
Modified 25 сентября, 17:30
Updated 25 сентября, 17:30
По данным Госавтоинспекции, случилась авария поздним вечером на трассе Уфа — Иглино — Красная Горка. Известно, что за рулём «Шкоды» находилась 53-летняя женщина. В отечественном авто же ехали 68-летний водитель и 58-летняя пассажирка.
В результате трагического инцидента автоледи, управлявшая чешской иномаркой, скончалась на месте. Прибывшие на место медики попытались реанимировать пациентку, но спасти её не удалось: врачи констатировали смерть женщины. Все ехавшие в «Ладе» с серьёзными травмами попали в больницу.
Кто именно виноват в ДТП — сейчас выясняют. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее Mkset сообщал о трагическом ДТП, случившемся в Октябрьском — на одной из улиц башкирского города насмерть разбился 44-летний мотоциклист.