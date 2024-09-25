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Posted 25 сентября, 17:20

Published 25 сентября, 17:20

Modified 25 сентября, 17:30

Updated 25 сентября, 17:30

Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии

Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии

25 сентября 2024, 17:20
Фото: ГАИ РБ
Сюжет
Башкирия
Лобовое столкновение «Ларгуса» с иномаркой Skoda в Башкортостане закончилось трагедией, сообщает в среду, 25 сентября, ГАИ РБ.

По данным Госавтоинспекции, случилась авария поздним вечером на трассе Уфа — Иглино — Красная Горка. Известно, что за рулём «Шкоды» находилась 53-летняя женщина. В отечественном авто же ехали 68-летний водитель и 58-летняя пассажирка.

В результате трагического инцидента автоледи, управлявшая чешской иномаркой, скончалась на месте. Прибывшие на место медики попытались реанимировать пациентку, но спасти её не удалось: врачи констатировали смерть женщины. Все ехавшие в «Ладе» с серьёзными травмами попали в больницу.

Кто именно виноват в ДТП — сейчас выясняют. На месте работают сотрудники оперативных служб.

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Ранее Mkset сообщал о трагическом ДТП, случившемся в Октябрьском — на одной из улиц башкирского города насмерть разбился 44-летний мотоциклист.

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