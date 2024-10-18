Медики вытащили с того света жительницу Башкирии

Posted 18 октября, 11:46
Published 18 октября, 11:46
Modified 18 октября, 12:33
Updated 18 октября, 12:33
Как стало известно, вечером, когда все готовились к спокойному ночному отдыху, 55-летняя жительница Бирска почувствовала легкий дискомфорт в груди. Усталость и тяжесть не показались ей серьезными, поэтому она решила не обращать на это внимания. Однако утро принесло тревожные симптомы: жжение за грудиной, перебои в работе сердца и резкая слабость заставили ее обратиться за помощью.
Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи отреагировала на вызов, определив его как экстренный. Вскоре бригада врачей прибыла на место и провела электрокардиограмму (ЭКГ). Результаты были тревожными: острый инфаркт миокарда. Ситуация была критической — недостаточное кровоснабжение привело к фибрилляции желудочков, а затем к клинической смерти.
Медицинские работники начали реанимационные процедуры. Непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких и дефибрилляция стали их главными инструментами в борьбе за жизнь пациентки.
Всего через пять минут интенсивной работы врачей женщине удалось восстановить сердечный ритм. После успешного завершения реанимационных мероприятий пациентку транспортировали в кардиологический центр для дальнейшего лечения. Вскоре она была выписана в удовлетворительном состоянии.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке старший лейтенант полиции Булат Газизов помог спасти жизнь незнакомца.