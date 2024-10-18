Медики вытащили с того света жительницу Башкирии

Как стало известно, вечером, когда все готовились к спокойному ночному отдыху, 55-летняя жительница Бирска почувствовала легкий дискомфорт в груди. Усталость и тяжесть не показались ей серьезными, поэтому она решила не обращать на это внимания. Однако утро принесло тревожные симптомы: жжение за грудиной, перебои в работе сердца и резкая слабость заставили ее обратиться за помощью.