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Posted 18 октября, 11:46

Published 18 октября, 11:46

Modified 18 октября, 12:33

Updated 18 октября, 12:33

В Башкирии фельдшеры совершили чудо

Медики вытащили с того света жительницу Башкирии

18 октября 2024, 11:46
Фото: 1MI

В Башкирии фельдшеры совершили чудо

В Бирске женщина едва не стала жертвой сердечного приступа, сообщает в пятницу, 18 октября, Минздрав Башкирии.

Как стало известно, вечером, когда все готовились к спокойному ночному отдыху, 55-летняя жительница Бирска почувствовала легкий дискомфорт в груди. Усталость и тяжесть не показались ей серьезными, поэтому она решила не обращать на это внимания. Однако утро принесло тревожные симптомы: жжение за грудиной, перебои в работе сердца и резкая слабость заставили ее обратиться за помощью.

Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи отреагировала на вызов, определив его как экстренный. Вскоре бригада врачей прибыла на место и провела электрокардиограмму (ЭКГ). Результаты были тревожными: острый инфаркт миокарда. Ситуация была критической — недостаточное кровоснабжение привело к фибрилляции желудочков, а затем к клинической смерти.

Медицинские работники начали реанимационные процедуры. Непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких и дефибрилляция стали их главными инструментами в борьбе за жизнь пациентки.

Всего через пять минут интенсивной работы врачей женщине удалось восстановить сердечный ритм. После успешного завершения реанимационных мероприятий пациентку транспортировали в кардиологический центр для дальнейшего лечения. Вскоре она была выписана в удовлетворительном состоянии.

Старлей реанимировал прохожего в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке старший лейтенант полиции Булат Газизов помог спасти жизнь незнакомца.

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