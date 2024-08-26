В Башкирии умер мальчик, которого раздавил пьяный тракторист

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
В понедельник, 26 августа стало известно, что трехлетний мальчик, которого задавил пьяный тракторист в Зилаирском районе в деревне Юлдыбаево, скончался сегодня ночью в реанимационном отделении больницы Баймака.
По словам медиков, полученные травмы оказались слишком серьезными и несмотря на попытки стабилизировать его состоянии, ребенок умер. На помощь коллегам из района санитарной авиацией из Уфы были доставлены лучшие специалисты, но и они не смогли помочь.
Напомним, накануне вечером тракторист в изрядно подпитом состоянии возвращался от знакомых. За рулем многотонной техники он наехал на детей, игравших у дороги на обочине. Старшая сестра пяти лет смогла отбежать, а ее трехлетний братишка попал под колеса. По данным ГИБДД у водителя трактора не было никаких документов, как на технику, так и права управлять ею.