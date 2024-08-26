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В Башкирии умер мальчик, которого раздавил пьяный тракторист

В Башкирии умер мальчик, которого раздавил пьяный тракторист

26 августа 2024, 07:50
Фото: 1MI
На вертолете из Уфы к нему были доставлены лучшие врачи ДРКБ, но чуда не случилось, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В понедельник, 26 августа стало известно, что трехлетний мальчик, которого задавил пьяный тракторист в Зилаирском районе в деревне Юлдыбаево, скончался сегодня ночью в реанимационном отделении больницы Баймака.

По словам медиков, полученные травмы оказались слишком серьезными и несмотря на попытки стабилизировать его состоянии, ребенок умер. На помощь коллегам из района санитарной авиацией из Уфы были доставлены лучшие специалисты, но и они не смогли помочь.

Напомним, накануне вечером тракторист в изрядно подпитом состоянии возвращался от знакомых. За рулем многотонной техники он наехал на детей, игравших у дороги на обочине. Старшая сестра пяти лет смогла отбежать, а ее трехлетний братишка попал под колеса. По данным ГИБДД у водителя трактора не было никаких документов, как на технику, так и права управлять ею.

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