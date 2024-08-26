В Башкирии умер мальчик, которого раздавил пьяный тракторист

Напомним, накануне вечером тракторист в изрядно подпитом состоянии возвращался от знакомых. За рулем многотонной техники он наехал на детей, игравших у дороги на обочине. Старшая сестра пяти лет смогла отбежать, а ее трехлетний братишка попал под колеса. По данным ГИБДД у водителя трактора не было никаких документов, как на технику, так и права управлять ею.