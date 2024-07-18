Вертолёт мог не успеть — сверлили череп

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал историю спасения экстренного пациента. Бригада «Скорой помощи» привезла в приемное отделение Верхне –Татышлинской центральной районной больницы очень тяжелого пациента. Мужчина упал и разбил голову о бетонный пол. После осмотра и срочных исследований врачи районной больницы пришли к выводу, что у экстренного пациента ушиб мозга. Специалистов санитарной авиации Башкирии предупредили о том, что пока пациент в реанимации, им стоит готовиться к полёту в Уфу. Но состояние мужчины так стремительно ухудшалось, что пациента рисковали не довезти до Уфы не то, что на вертолёте — даже на истребителе.