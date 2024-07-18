Вертолёт мог не успеть — сверлили череп

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал историю спасения экстренного пациента. Бригада «Скорой помощи» привезла в приемное отделение Верхне –Татышлинской центральной районной больницы очень тяжелого пациента. Мужчина упал и разбил голову о бетонный пол. После осмотра и срочных исследований врачи районной больницы пришли к выводу, что у экстренного пациента ушиб мозга. Специалистов санитарной авиации Башкирии предупредили о том, что пока пациент в реанимации, им стоит готовиться к полёту в Уфу. Но состояние мужчины так стремительно ухудшалось, что пациента рисковали не довезти до Уфы не то, что на вертолёте — даже на истребителе.
Медики обычной районной больницы приняли решение оперировать здесь и сейчас. В хирургическую операционную завезли каталку с пациентом. Следом зашли главный врач больницы и заведующий хирургическим отделением. Ильгиз Шангареев и Ришат Фагамов провели у операционного стола 150 минут. И спали тяжелого пациента. Они вскрыли черепную коробку и откачали гематому. Это позволило стабилизировать состояние пациента. Сейчас мужчина уже выписан из больницы.
Фото: Айрат Рахматуллин