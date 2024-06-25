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Шаурма обошлась в ₽800 000 владельцам кафе в Башкирии

Шаурма обошлась в ₽800 000 владельцам кафе в Башкирии

25 июня 2024, 07:52
Перекус от точки общепита в Ишимбае «Grill House» довёл покупателя до комы и реанимации, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан рассмотрела протест владельцев кафе. Ранее Салаватский городской суд обязал бизнесменов выплатить пострадавшему от угощения в кафе Grill House в Ишимбае компенсацию морального вреда. Купленная им шаурма оказалась заражена сальмонеллёзом.

— В апреле 2023 года у жителя Салавата после употребления шаурмы, купленной в кафе, ухудшилось состояние здоровья. Обнаружив его в критическом состоянии, родители вызвали скорую помощь. Он был доставлен в реанимационное отделение в ГБУЗ РБ ГБ Салавата коме: отказали почки, печень, легкие. После выхода из комы, больной был транспортирован вертолётом в РКБ им. Куватова, где проходил длительное лечение в отделении реанимации с последующим переводом в отделение нефрологии, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Из РКБ им. Куватова мужчина был выписан с клиническим диагнозом: острый тубулоинтерстициальный нефрит, тяжелое течение, на фоне сальмонеллёза.

Салаватский городской суд Республики Башкортостан исковые требования потерпевшего к индивидуальным предпринимателям, о компенсации морального вреда удовлетворил частично. Суд постановил взыскать в пользу потерявшего здоровье покупателя шаурмы компенсацию морального вреда в ₽800 000.

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