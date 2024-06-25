Шаурма обошлась в ₽800 000 владельцам кафе в Башкирии

— В апреле 2023 года у жителя Салавата после употребления шаурмы, купленной в кафе, ухудшилось состояние здоровья. Обнаружив его в критическом состоянии, родители вызвали скорую помощь. Он был доставлен в реанимационное отделение в ГБУЗ РБ ГБ Салавата коме: отказали почки, печень, легкие. После выхода из комы, больной был транспортирован вертолётом в РКБ им. Куватова, где проходил длительное лечение в отделении реанимации с последующим переводом в отделение нефрологии, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.