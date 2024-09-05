В Башкирии сгорела сельскохозяйственная техника

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Инцидент произошел в результате возгорания, которое привело к повреждению КАМАЗА и комбайна. На место происшествия были направлены пять огнеборцев и две единицы специализированной техники.
К сожалению, в результате происшествия пострадал 45-летний мужчина, который получил ожоги лица и рук II А степени. Он был срочно госпитализирован в реанимацию, где врачи оценивают его состояние как тяжелое.
На данный момент дознаватель МЧС России устанавливает причину возникновения пожара.
— Важно отметить, что подобные инциденты подчеркивают необходимость соблюдения мер безопасности при работе с техникой и хранении горючих материалов в полевых условиях, — сообщают в ведомстве.
Напомним, 4 сентября 2024 года, вспыхнул пожар в коммунальной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице Блюхера в Уфе.